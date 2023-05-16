За напад на поліцейського у Кривому Розі затримано 28-річного чоловіка

Під час складання адміністративного протоколу підозрюваний напав на правоохоронця та завдав йому тілесні ушкодження.

Для документування злочину на місце викликали поліцейських відділення поліції № 4 Криворізького РУП. Вони з’ясували, що вночі 14 травня інспектор патрульної поліції зупинив 27-річну водійку автомобіля «AUDI» за порушення комендантської години та виявив у жінки ознаки алкогольного сп’яніння.

Під час складання на правопорушницю адміністративного протоколу за ч.1 ст. 130 КУпАП, пасажир автомобіля став поводитися агресивно, а потім напав на правоохоронця під час виконання ним службових обов’язків.

28-річного чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції