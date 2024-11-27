За напад на поліцейських двоє киян отримали реальні терміни ув’язнення

Вироком Оболонського суду одного фігуранта засуджено до трьох років позбавлення волі, інший проведе за ґратами три роки та шість місяців.

Обидві події відбулись восени цього року. Так, на одній з вулиць Оболонського району 27-річний місцевий мешканець, перебуваючи в агресивному стані, чіплявся до громадян, а коли його протиправні дії намагався припинити правоохоронець – вдарив по голові офіцера поліції.

Інший випадок стався під час комендантської години. Співробітники патрульної поліції отримали виклик про порушення тиші в одній з квартир багатоповерхівки – громадяни скаржились на сусідів, які влаштували застілля та гучно слухали музику. На зауваження правоохоронців 44-річний власник оселі відреагував агресивно, почав чинити опір та вдарив поліціянта.

Обох порушників слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили їм про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Вироками Оболонського районного суду нападників визнано винними та одного з фігурантів засуджено до трьох років ув’язнення. Іншого, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності – до трьох років та шести місяців позбавлення волі.

Працівник поліції – це захисник правопорядку та людина, до якої громадяни в першу чергу звертаються по допомогу. Він першим прибуває на місця події та, ризикуючи власним життям, робить все можливе, щоб захистити, врятувати та допомогти. Тому будь-яке насильство відносно поліцейського — це не лише злочин, а й неприйнятна агресія проти тих, хто покликаний захищати.

Відділ комунікації поліції Києва