За напад на працівника колонії засуджений сидітиме ще 5 років

Петрівський районний суд Кіровоградської області визнав чоловіка винним у порушенні режиму відбування покарання із нападом на адміністрацію установи.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 6 грудня.

Чоловік за останні 20 років неодноразово судимий за корисливі злочини. Із 2020-го він утримувався у Державній установі «Петрівська виправна колонія (№ 49)», що в Кіровоградській області.

24 вересня 2021 року в кабінеті під час профілактичної бесіди із оперуповноваженим вʼязень почав поводитись агресивно. Згідно з обвинуваченням, він схопив працівника за формений одяг і дістав зі своєї кишені лезо від бритвенного станка та замахнувся. Потерпілий відштовхнув нападника, так що той упав і в цей час у кабінет на допомогу прибігли інші співробітники.

Чоловік у судовому засіданні вину заперечив повністю. Він пояснив, що напередодні ввечері з іншими засудженими святкував свій день народження. А вночі один із увʼязнених помер від передозування наркотиками. Наступного дня обвинуваченого викликали для дачі пояснень у кабінет до оперуповноваженого. Начальник колонії звинуватив його у смерті засудженого і запропонував добровільно оформити це. А коли обвинувачений відмовився, то до нього, нібито, почали застосували насильство і тиснули психологічно, змушували підписати документи. Потім потерпілий при ньому відірвав кишеню у себе на кітелі, поруч кинули лезо і присутні працівники зателефонували на «102». На звернення щодо штучного створення цієї ситуаціїї поліція не реагувала. Через місяць після події приїхала слідча брати показання, яку обвинувачений, начебто, прохав взяти відео з камер спостереження, але на той час вже всі записи не були збережені. Вʼязень звертав увагу, що під час переходу в адміністративне приміщення проводився його догляд і ніяких заборонених предметів не знайшли.

Показання дали працівники колонії, які прибігли на гуркіт у кабінеті та побачили перекинутий стілець і свого колегу з відірваною кишенею на формі. Нападник уже лежав на підлозі. Молодший інспектор єдиний зі свідків, хто бачив у руках лежачого засудженого лезо і стверджував, що вибив його з рук. Інші працівники установи бачили лежачого увʼязненого і що поруч валялося лезо.

На засудженого склали характеристику, що він схильний до членоушкодження та не вперше застосовує лезо. Якось на засіданні дисциплінарної комісії він, начебто, порізався лезом.

За версією обвинувачення, чоловік проявив агресію, тому що був незадоволений умоваи тримання у колонії.

Начальник установи сказав, що чоловік не пояснював причину нападу. Але з його зовнішнього вигляду було зрозуміло, що він у неадекватному стані, а саме під дією якихось речовин чи препаратів. Нападник тепер на оперативно-профілактичному обліку як схильний до злісних порушень та вживання і розповсюдження наркотичних речовин.

Винуватця пригоди засудили до 5 років тюремного покарання.