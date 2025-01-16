За напад та «віджим» бази відпочинку на узбережжі Чорного моря судитимуть голову міськради на Одещині

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно очільника однієї з міськрад на Одещині за фактом організації вимагання передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 КК України).

Слідством встановлено, що міський голова, спільно з підконтрольними йому особами, організував напад на співвласницю бази відпочинку на узбережжі Чорного моря в селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району.

Під час нападу на потерпілу із загрозою застосування насильства стосовно неї та її близьких родичів жінці висунули вимогу про передачу 50 % корпоративних прав на об’єкт. Водночас обвинувачений вже підшукав нових покупців на комплекс.

Спільними діями правоохоронних органів протиправні дії було припинено. Мера затримали «на гарячому», коли той одержав 30 тис доларів США завдатку від покупців турбази.

Наразі за клопотанням сторони обвинувачення чиновник перебуває під вартою.

Матеріали стосовно інших учасників злочинної групи виділені в окреме провадження, триває слідство.

Досудове розслідування здійснювалось – СУ ГУНП в Одеській області, оперативний супровід – УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури