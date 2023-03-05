За напади на дітей та крадіжки житомирянину загрожує 15-річне ув’язнення

Про історію погроз синові на одній з вулиць Житомира у соціальних мережах розповів його батько. Поліцейські ретельно перевірили обставини події та розпочали кримінальне провадження.

За словами батька, на початку січня незнайомець відібрав телефон у його сина-підлітка та вимагав гроші, демонструючи щось схоже на ніж. І лише вчасна поява матері хлопця, яка йшла на зустріч, врятувала ситуацію: невідомий віддав гаджет та пішов геть.

Через день схожа ситуація сталася в одній з багатоповерхівок Житомира. Незнайомець зайшов у під’їзд за 14-річним хлопцем і, погрожуючи, відібрав телефон та гроші.

Оперативники Житомирського РУП встановили та затримали причетного уже за кілька днів після подій. Ним виявився 40-річний житомирянин, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові правопорушення.

Під час досудового розслідування поліцейські зібрали докази його причетності до ще до двох крадіжок: велосипеда та електроінструмента з підсобних приміщень.

Тож за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури слідчі інкримінують чоловікові розбійні напади (ч. 4 ст. 187) та крадіжки (ч.4 ст. 185 КК України). З моменту затримання за рішенням суду він перебував під вартою.

Житомирське районне управління поліції