За нарахування фіктивним працівникам ₴1,3 млн. заробітної плати судитимуть посадовців пологового будинку

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно посадових осіб одного з пологових будинків столиці за фактом привласнення бюджетних коштів та службового підроблення (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Згідно матеріалів слідства, завідувачка відділення пологового будинку Дніпровського району м. Києва разом зі своєю заступницею та начальником відділу кадрів розробили злочинний план заволодіння бюджетними коштами, виділеними для виплати заробітної плати працівникам цієї медустанови.

Так, зловмисники вносили недостовірні відомості до табелів обліку робочого часу фіктивно найманим працівникам, які фактично на роботу не виходили та жодних службових обов’язків не виконували. Нарахована їм заробітна плата у подальшому розподілялася між учасниками схеми – керівництвом відділення медзакладу та начальником відділу кадрів.

У такий спосіб зловмисники привласнили бюджетні кошти на суму понад 1,3 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт відносно завідувачки відділення та її заступниці скеровано до суду.

У зв’язку з переховуванням начальниці відділу кадрів від органу досудового розслідування її оголошено в розшук. Прокуратурою підготовлено клопотання про надання дозволу на її затримання з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває, оперативний супровід здійснюється ГУ ДКІБ СБ України.

Нагадаємо, раніше прокуратура викрила на аналогічній схемі посадовців медзакладу Голосіївського району столиці. За результатами розслідування директору медустанови, трьом його заступникам та бухгалтеру повідомлено про підозру у привласненні 10 млн грн під виглядом нарахувань заробітних плат фіктивним працівникам.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура