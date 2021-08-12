За насильство над дітьми мешканця Запоріжжя засуджено до 15 років позбавлення волі
За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя місцевого мешканця визнано винним у сексуальному насильстві стосовно малолітніх дітей, вчиненому повторно (ч. 6 ст. 153 КК України).
Прокурорами в суді доведено, що у лютому 2020 року раніше судимий за вчинення злочинів сексуального характеру чоловік під вигаданим приводом запросив до свого помешкання двох 9-річних хлопчиків та, погрожуючи фізичною розправою, упродовж години по черзі вчиняв відносно них насильницькі дії сексуального характеру.
Вироком Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі.Tweet