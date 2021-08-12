За насильство над дітьми мешканця Запоріжжя засуджено до 15 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя місцевого мешканця визнано винним у сексуальному насильстві стосовно малолітніх дітей, вчиненому повторно (ч. 6 ст. 153 КК України).

Прокурорами в суді доведено, що у лютому 2020 року раніше судимий за вчинення злочинів сексуального характеру чоловік під вигаданим приводом запросив до свого помешкання двох 9-річних хлопчиків та, погрожуючи фізичною розправою, упродовж години по черзі вчиняв відносно них насильницькі дії сексуального характеру.

Вироком Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі.

Офіс Генпрокурора