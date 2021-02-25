За насильство стосовно дівчини патрульного притягнуто до кримінальної відповідальності 

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру поліцейському Управління патрульної поліції в

Луганській області у заподіянні легких тілесних ушкоджень молодій дівчині, що спричинило короткочасний розлад здоров’я (ч. 2 ст. 125 КК України).

За даними слідства, у грудні 2020 року патрульний поліцейський, перебуваючи поза службою, знаходячись напідпитку, у відповідь на

зауваження дівчини щодо його некоректної поведінки, наніс їй сильного удару кулаком в обличчя, чим завдав дівчині легких тілесних ушкоджень, що потягло за собою короткочасний розлад здоров’я.

На даний час тривають слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення

його від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Краматорську, оперативний супровід – Луганським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Нагадуємо, що наприкінці жовтня 2020 року Кабінет міністрів України затвердив Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року, яким передбачено комплекс заходів щодо захисту жінок від усіх форм насильства.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури