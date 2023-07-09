За насильство щодо поліцейського жителю Сумщини загрожує кримінальна відповідальність

Зловмисник, який був доставлений до поліції як порушник комендантської години, поводив себе агресивно та наніс тілесні ушкодження поліцейському. Наразі за даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження та проводиться подальша перевірка.

Подія сталася сьогодні близько першої години ночі. Перебуваючи на службі працівники патрульної поліції отримали повідомлення за щодо порушення тиші на одній із вулиць міста.

Прибувши на місце події правоохоронці виявили 30- річного чоловіка, який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння поводив себе агресивно по відношенню до працівників поліції та на зауваження не реагував, тому був запрошений до поліції для проведення перевірки.

Перебуваючи в управлінні поліції зловмисник почав висловлювався нецензурною лайкою. Після чого, наніс удар в обличчя патрульному спричинивши тілесні ушкодження.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області