За нелегальне переправлення призовників до Молдови та вимагання судитимуть двох мешканців Болградщини
Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох учасників групи за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України та вимагання (ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 189 КК України).
Слідством встановлено, що мешканці Болградського району налагодили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через держкордон. Вони доставляли чоловіків до використовуваної одним із спільників будівлі рибного розплідника в одному із сіл на Болградщині, у безпосередній близькості до кордону з Молдовою. Дочекавшись зручного моменту для незаконного перетину, ділки у пішому порядку проводили призовників через кордон поза пунктами пропуску. Вартість таких послуг оцінювали від 4000 до 6000 доларів США з одного військовозобов’язаного.
Обвинувачені були затримані співробітниками служби безпеки при черговій спробі переправити до Молдови двох чоловіків призовного віку.
Слід зазначити, що один з військовозобов’язаних відмовився незаконно перетинати держкордон у запропонований спільниками спосіб та висловив бажання покинути будівлю рибного розплідника. Побоюючись подальшого викриття їх протиправного «бізнесу», ділки почали вимагати кошти та погрожувати незаконним позбавленням волі, насильством та вбивством, у разі відмови чоловіком незаконно перетнути кордон.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі УСБУ в Одеській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Одеської обласної прокуратури
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