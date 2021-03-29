За несанкціоноване втручання в роботу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи судитимуть адміністратора

Київською міською прокуратурою завершено досудове розслідування стосовно адміністратора ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації, який незаконно втручався в роботу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

За версією обвинувачення посадовець, зловживаючи службовим становищем, використовував для власних цілей мережеве та системне обладнання, призначене для забезпечення сталого функціонування Єдиного державного реєстру судових рішень та веб-порталу «Судова влада».

Зокрема, на початку 2019 року, обіймаючи посаду заступника начальника відділу ДП «Інформаційні судові системи», чоловік несанкціоновано отримав доступ до робочого облікового запису свого підлеглого. У подальшому, використовуючи зазначений обліковий запис, підозрюваний несанкціоновано отримав віддалений доступ до серверів ДП «Інформаційні судові системи», які забезпечують діяльність АІС «Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система» для запуску алгоритму пошуку та сканування інформації, яка зберігається в системі.

Крім цього, чоловік розмістив в системі електронні файли, які за своїми функціями здатні виконувати збір персональних даних з подальшим їх збереженням у визначеній директорії.

Вказані дії обвинуваченого призвели до втрати, блокування інформації, яка оброблюється в веб-порталі Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Особі висунуто обвинувачення у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем, що призвело до втрати, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 361 КК України Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт направлено до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суді.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованого в м. Києві, за оперативного супроводу Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура