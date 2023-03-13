За несплату понад ₴14 млн. податків судитимуть гендиректора підприємства паливно-енергетичного комплексу

Офісом Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора підприємства паливно-енергетичного комплексу за фактами ухилення від сплати податків та службового підроблення (ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що гендиректор підприємства, яке входить у групу компаній найбільшого приватного інвестора енергетичної галузі України, упродовж 2016 року ухилився від сплати ПДВ на суму 14,4 млн грн.

В результаті підроблення документів бухгалтерського обліку та податкової звітності, було відображено недійсні господарські операції з придбання соняшникової олії у підприємства з ознаками фіктивності та подальшого експорту продукції.

Під час досудового розслідування накладено арешт на корпоративні права підприємства на суму 1 млн грн та грошові кошти на рахунках у банках.

Також прокурором заявлено позов про відшкодування завданих збитків.

Досудове розслідування здійснювалось детективами Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора