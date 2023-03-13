За несплату понад ₴14 млн. податків судитимуть гендиректора підприємства паливно-енергетичного комплексу

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Офісом Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора підприємства паливно-енергетичного комплексу за фактами ухилення від сплати податків та службового підроблення (ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що гендиректор підприємства, яке входить у групу компаній найбільшого приватного інвестора енергетичної галузі України, упродовж 2016 року ухилився від сплати ПДВ на суму 14,4 млн грн.

За несплату понад 14 млн грн податків судитимуть гендиректора підприємства паливно-енергетичного комплексу

В результаті підроблення документів бухгалтерського обліку та податкової звітності, було відображено недійсні господарські операції з придбання соняшникової олії у підприємства з ознаками фіктивності та подальшого експорту продукції.

Під час досудового розслідування накладено арешт на корпоративні права підприємства на суму 1 млн грн та грошові кошти на рахунках у банках.

Також прокурором заявлено позов про відшкодування завданих збитків.

Досудове розслідування здійснювалось детективами Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора

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