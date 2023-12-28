За незаконне нарахування премій на ₴1,6 млн. судитимуть двох експосадовців Укрзалізниці

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно двох колишніх посадовців однієї з філій АТ «Укрзалізниця» за обвинуваченням у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства обвинувачені, займаючи посади директора та першого заступника директора філії АТ «Укрзалізниця», діючи у змові між собою, без погодження з членами правління, прийняли рішення про незаконне нарахування та виплати грошових премій працівникам філії за роботи, які ними фактично не виконувались.

Зазначені дії посадовців призвели до розтрати грошових коштів АТ «Укрзалізниця» у розмірі понад 1,6 млн гривень.

Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося ТУ БЕБ у м. Києві, оперативне супроводження – ДСР НПУ.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура