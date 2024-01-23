За незаконне оформлення 12 автомобілів за заниженими ставками судитимуть чотирьох київських митників

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти відносно чотирьох інспекторів Київської митниці за обвинуваченням у зловживанні службовим становищем та службовій недбалості при здійсненні митних оформлень, ввезених в Україну транспортних засобів спеціалізованого призначення (ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, інспектори Київської митниці розробили протиправний механізм, який полягав у звільненні від сплати ПДВ, акцизного податку та ввізного мита транспортних засобів спеціалізованого призначення.

Фігурантами в період з квітня по червень 2022 року було здійснено 12 митних оформлень у режимі «імпорт» транспортних засобів із неправомірним застосуванням пільги для подальшого звільнення від сплати ПДВ, акцизного податку та ввізного мита.

Вказані дії призвели до втрати Державним бюджетом України митних платежів на загальну суму понад 2 млн гривень.

Санкція найбільш суворої статті обвинувачення передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводження СБУ.

Пресслужба Київської міської прокуратури