За незаконне поводження зі зброєю на Буковині до 5 років за ґратами засуджено жителя Київщини

Чернівецька обласна прокуратура підтримала обвинувачення стосовно 42-річного жителя Київщини за фактом зберігання, придбання, вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України). Громадянина засуджено до 5 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду встановлено та доведено, що чоловік придбав на території Київської області вогнепальну зброю та боєприпаси. Як вимушений переселенець прибув до Чернівців. Бойове знаряддя привіз із собою, зберігав у транспортному засобі марки «GMC CANYON».

Під час огляду вказаного автомобіля правоохоронці виявили та вилучили гранату Ф-1, три гранати РГД-5, майже 600 набоїв різного калібру, два автомати АК-74, один автомат АКС-74У та магазини до них. Жодних документів на вогнепальну зброю та боєприпаси у чоловіка не було.

За даними слідства, з 2017 року вказаний громадянин перебував у розшуку за вчинення аналогічного злочину.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Чернівецькій області, за оперативного супроводу Управління карного розшуку.

Чернівецька обласна прокуратура