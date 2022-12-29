За незаконне позбавлення волі двох малолітніх дівчат до 5 років ув’язнення засуджено мешканця м. Дніпро

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Синельниківської окружної прокуратури мешканця м. Дніпра засуджено за незаконне позбавлення волі та викрадення двох малолітніх дітей (ч. 2 ст. 146 КК України). Йому призначено покарання – 5 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що засуджений у жовтні 2022 року, перебуваючи у під’їзді багатоповерхівки Синельниківського району, підійшов до дівчаток віком чотири та сім років. Під вигаданим приводом показати цуценя зловмисник запросив їх до покинутого будинку.

Погрожуючи побиттям, зв’язав руки старшій дитині. Скориставшись тим, що нападник відволікся, 4-річна дівчинка втекла додому. Вона розповіла про все батькам, які викликали співробітників поліції.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Однак суд, оцінивши надані ювенальними прокурорами докази, визнав чоловіка винним в інкримінованому правопорушенні.

Чоловік раніше неодноразово судимий, у тому числі за злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітньої.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури