За незаконне позбавлення волі та заволодіння понад ₴2 млн. судитимуть трьох офіцерів СБУ

Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох співробітників центрального апарату та одного працівника територіального підрозділу СБУ. Їм інкриміновано перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, викрадення або позбавлення волі людини, крадіжка, грабіж та вимагання (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 146-1, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 189 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені у жовтні 2020 року, перевищуючи владу та службові повноваження, затримали та позбавили волі іноземця. Приховуючи його місце перебування, вони вимагали та незаконно заволоділи майном потерпілого на суму понад 2 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора