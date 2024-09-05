За незаконне позбавлення волі у псевдореабілітаційному центрі судитимуть жителів Тернопільщини

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 4 учасників організованої групи та ще 4 осіб, які упродовж 2023–2024 років незаконно позбавляли волі громадян у вдаваних «реабілітаційних центрах», які функціонували на території Тернопільської та Хмельницької областей (ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства клієнтів розшукували у мережі Інтернет або серед знайомих, адже організатори в минулому мали ті ж залежності, що і їхні «підопічні». Обвинувачені використовували вразливість родин, які стикнулися з проблемами нарко- та алкозалежності, та замість надання реальної допомоги, фактично утримували людей у неволі, порушуючи їхні права.

Вартість перебування в установі становила від 6 тис. грн на місяць, хоча обіцяного лікування громадяни не отримували. Вони не могли безперешкодно залишити приміщення «центру», адже їх замикали всередині та охороняли ззовні, а також обмежували будь-які контакти з їхніми рідними.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури