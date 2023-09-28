За незаконне проникнення до житла та перевищення службових повноважень з насильством судитимуть поліцейського

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно старшого оперуповноваженого зонального сектора відділу кримінальної поліції одного з районних управлінь поліції за фактами порушення недоторканності житла та перевищення службових повноважень, що супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 365 КК України).

Отримавши інформацію про незаконне зберігання боєприпасів місцевим жителем в одному із сіл області, правоохоронець приїхав до будинку, де проживає ймовірний правопорушник. Однак мати чоловіка відмовила у можливості поспілкуватись з сином.

Не маючи законних підстав, оперуповноважений все-таки проник на огороджене подвір’я та до помешкання з метою проведення обшуку.

Коли жінка почала перегороджувати йому дорогу, обвинувачений вивихнув їй палець, намагаючись зайти до будинку, та застосував газовий балончик до сина, який хотів заступитись за матір.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, оперативний супровід – Хмельницьким управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури