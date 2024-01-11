За незаконне спорудження будівель роздрібної торгівлі на самовільно зайнятій землі у Києві судитимуть ексдепутата

Правопорушник самовільно зайняв земельну ділянку у Дарницькому районі Києва та побудував нежитлові будівлі. Слідчі направили обвинувальний акт до суду. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Слідчі управління поліції у метрополітені за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури викрили колишнього депутата Київської міської ради у самовільному будівництві будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, а також підробці та використанні офіційного документу.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що не маючи рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу у власність чи надання у користування земельної ділянки, фігурант самовільно зайняв земельну ділянку в Дарницькому районі столиці, яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва. Крім того, за відсутності дозвільних містобудівних документів підозрюваний побудував на цій території будівлі торговельно-розважального призначення, загальною площею 858,8 кв. м. Також, у подальшому на підставі підроблених документів він зареєстрував на них право власності.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1 Кримінального кодексу України – самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво та ч. 3 та 4 ст. 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Києва