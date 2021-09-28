За незаконне ув’язнення та катування проукраїнського активіста у Криму судитимуть двох ексспівробітників СБУ

За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя в порядку спеціального досудового розслідування до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох колишніх співробітників Служби безпеки України за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, на початку лютого 2015 року обвинувачені, будучи співробітниками незаконно створеного «управління ФСБ Росії по Республіці Крим та м. Севастополю», викрали, а надалі незаконно ув’язнили проукраїнського активіста, учасника Революції Гідності.

Застосовуючи до нього фізичне насильство, погрози та тортури, обвинувачені намагалися отримати зізнання у злочині, якого він не вчиняв, а саме у нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику спецпідрозділу «Беркут» у м. Києві, а також підготовці диверсії на території АР Крим.

Ці дії порушують ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року та кваліфікуються як воєнний злочин.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним управлінням Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі, оперативний супровід – Департаментом контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами прокуратури АР Крим та м. Севастополя