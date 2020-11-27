За незаконне виготовлення особливо небезпечних психотропів затримано двох чоловіків (фото)

Харківська місцева прокуратура № 2 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).

Як розповів керівник місцевої прокуратури Едуард Новіков, у ході досудового розслідування встановлено, що на території одного з домоволодінь у Вовчанському районі Харківської області незаконно виготовляється особливо небезпечна психотропна речовина PVP.

У ході проведених обшуків вилучено приблизно 1,5 кг психотропної речовини, 50 каністр з рідиною, необхідною для проведення хімічних реакцій, та спеціальне обладнання.

Затримано двох чоловіків в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції.

Досудове розслідування триває.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури