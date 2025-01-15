За незаконне видобування корисних копалин на суму понад ₴157 млрд. та їх легалізацію судитимуть топ-менеджерів ГЗК на Полтавщині

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох посадовців гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) на Полтавщині.

Голові правління комбінату інкриміновано незаконне видобування корисних копалин, зловживання повноваженнями та легалізацію майна в особливо великому розмірі, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України), його заступнику та двом начальникам відділів – легалізацію майна в особливо великому розмірі, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України).

Розслідуванням встановлено, що голова правління, вступивши у злочинну змову з іншими невстановленими службовими особами гірничо-збагачувального комбінату, налагодив схему незаконного видобування корисних копалин з метою збагачення.

Підприємство, маючи ліцензію на видобуток лише залізної руди, незаконно обробляло та реалізовувало інші породи корисних копалин, що були отримані під час виробничого процесу. Ці породи мали зберігатися у спеціально відведених сховищах, а для їх обробки необхідно отримувати спецдозвіл.

Із 2015 по 2021 роки було видобуто понад 20 млн куб м корисних копалин, що дорівнює приблизно 164 тисячі вагонів.

Сума завданих збитків довкіллю становить понад 157 млрд грн.

Одночасно голова правління комбінату спільно зі своїм заступником та двома керівниками відділів організували легалізацію незаконно видобутих корисних копалин.

Посадовці з використанням потужностей підприємства переробляли видобуті породи на щебеневу продукцію трьох різних фракцій. Її продавали суб’єктам підприємницької діяльності, а для надання своїм діям вигляду законності вносили до звітної документації неправдиві відомості про результати переробки корисних копалин.

У такий спосіб легалізували незаконно видобуті понад 885 тис тонн щебеневої продукції та порожньої породи на загальну суму 33,5 млн грн.

Досудове розслідування здійснювало Головне слідче управління Нацполіції України, оперативний супровід – Департамент стратегічних розслідувань НПУ у співпраці з Державною службою геології та надр України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора