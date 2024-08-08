За незаконне виготовлення пального судитимуть чотирьох осіб – керівників та працівників двох кременчуцьких товариств

Полтавська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно організованої групи у складі 4 осіб – керівників та працівників двох товариств Кременчука.

Працівникам інкримінують незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут підакцизних товарів, вчинених у складі організованої групи, керівникам – організацію цих протиправних дій (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204 КК України).

За даними слідства, у 2023 році чоловіки на базі одного з кременчуцьких товариств незаконно виготовляли пальне, яке в подальшому під видом бензину А-92 та А-95 оптом і вроздріб збували місцевим жителям та мешканцям сусідніх областей.

Під час обшуку на території товариства правоохоронці вилучили 2 тис. 250 л пального, яке відповідно до висновку експертів Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» є підакцизним товаром.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося ТУ БЕБ у Полтавській області, оперативний супровід – УСБУ в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури