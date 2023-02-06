За незаконне виготовлення та реалізацію запатентованого об‘єкта зі шкодою на суму майже ₴5 млн. судитимуть підприємця

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до Комінтернівського районного суду м. Харкова обвинувальний акт щодо керівника ТОВ за фактом незаконного використання корисної моделі, вчиненого службовою особою з використанням службового становища, яке завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 177 КК України).

Так, харківські підприємці у 2020 році отримали патент на корисну модель, а саме комплект для з’єднання двох труб, яке видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Але на одному з відомих харківських ринків вони побачили, що їх запатентований об‘єкт відкрито продається.

За даними слідства, інший підприємець з Харкова під своїм безпосереднім керівництвом організував незаконне виготовлення та реалізацію комплекту для з‘єднання двох труб. Під час проведення обшуку на його підприємстві правоохоронці виявили цілий склад незаконного виготовленого запатентованого об‘єкта.

Відповідно до висновків експертиз у сфері інтелектуальної власності, використано кожну ознаку корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули корисної моделі «Комплект з’єднання для двох труб» за патентом України, який був виданий двом харківським підприємцям.

Своїми незаконними діями зловмисник завдав потерпілим матеріальну шкоду на суму майже 5 млн гривень.

Досудове розслідування проводили слідчі Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура