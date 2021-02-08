За незаконне заволодіння ₴28 млн. судитимуть службових осіб банку
Офісом Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно ексголови правління та колишніх керівників структурних підрозділів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за фактом заволодіння за попередньою змовою групою осіб чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).
За даними слідства, службові особи банку за попередньою змовою з іншими особами, уклавши завідомо збитковий для банку кредитний договір, перерахували на рахунки суб’єкта господарської діяльності з ознаками фіктивності 28 млн грн.
У подальшому, шляхом укладення ряду фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів, отримані від банку кошти були перераховані на рахунки пов’язаних з банком суб’єктів підприємницької діяльності та у подальшому розподілені між учасниками цієї схеми.
Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet