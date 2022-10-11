За незаконне заволодіння автомобілем затримали жителя Новодністровська

Зловмисник скористався тим, що водій залишив автівку відчиненою з ключами в салоні. Порушник сів до чужого транспортного засобу та поїхав з місця злочину. Наразі поліцейські вирішують питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Увечері 9 жовтня до поліції звернувся 37-річний житель міста Новодністровськ і повідомив, що невідома особа заволоділа автомобілем “Volkswagen Passat”. Заявник розповів, що всього на декілька хвилин залишив автівку незамкненою з ключами в замку запалення.

Співробітники кримінального блоку та сектору реагування поліції відділення № 1 (м. Сокиряни) Дністровського райвідділу поліції вже невдовзі розшукали автомобіль на території міста. Правоохоронці встановили, що іномаркою заволодів 34-річний місцевий житель.

Поліцейські затримали порушника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Дії затриманого кваліфікуються за частиною 1 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства, таке правопорушення карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області