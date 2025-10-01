За незаконне збагачення на суму понад ₴13 млн судитимуть колишнього топпосадовця ДП «Ліси України»

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника директора Центрального лісового офісу ДП «Ліси України».

За даними слідства, експосадовець набув необґрунтованих активів на понад 13 млн грн. Йдеться про:

– автомобіль Porsche Cayenne 2019 року випуску, вартістю понад 2,7 млн грн;

– автомобіль Mercedes-Benz 2024 року випуску, вартістю понад 5,2 млн грн;

– грошові кошти у сумі понад 5,7 млн грн, витрачені на товари, роботи, послуги та грошові перекази третім особам;

– готівку у сумі 10 тис. євро та 53 тис. дол. США.

Крім того, він умисно вніс недостовірні відомості до щорічних декларацій:

– за 2023 рік — розбіжність із достовірними даними склала 11,7 млн грн;

– за 2024 рік — понад 14,3 млн грн.

Його дії кваліфіковано як незаконне збагачення та подання завідомо неправдивих відомостей у деклараціях (ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Досудове розслідування проводили слідчі ДБР у Вінниці, за оперативного супроводу працівників територіального управління ДБР у Хмельницькому.

Офіс Генерального прокурора