За незаконне збагачення судитимуть ексочільника Держекоінспекції Карпатського округу

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу, чий спосіб життя не відповідає його офіційним доходам.

Слідчі Бюро виявили суттєві розбіжності між офіційними доходами посадовця та набутим ним і членами його родини майном у 2020-2023 роках. Загальна вартість необґрунтованих активів чиновника становить майже 19 млн грн.

Суд арештував виявлене майно, серед якого: два автомобілі преміумкласу: 2023 року випуску вартістю 9,4 млн грн, 2021 року випуску вартістю 2,6 млн грн; чотири квартири в Івано-Франківську сукупною вартістю понад 4 млн грн; нежитлове приміщення в Івано-Франківську вартістю 3 млн грн.

Крім того, суд арештував інше майно фігуранта та його родини загальною вартістю 80 млн грн, яке він придбав до набуття чинності закону, а саме: житловий будинок; 5 готових квартир та 8 квартир на стадії будівництва в Івано-Франківську; 3 земельні ділянки; 3 автомобілі; гроші у різних валютах на суму майже 40 тис. доларів США; два комерційні приміщення загальною площею понад 1 тис. кв. м у центрі Івано-Франківська.

Посадовця обвинувачують у незаконному збагаченні (ч. 1 ст. 368-5 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Фігуранта вже звільнено з посади.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань