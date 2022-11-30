За незаконні рубки дерев зі збитками майже у ₴10 млн. судитимуть п’ятьох працівників лісгоспу на Київщині
Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора скерувала до суду обвинувальний стосовно п’яти осіб за фактами проведення незаконних порубок дерев та службової недбалості, що спричинила збитки у майже 10 млн грн (ч. 2, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 367 КК України).
Слідством встановлено, що службові особи ДП «СЛП «Київоблагроліс» за попередньою змовою між собою та за службової недбалості керівництва ДСЛП «КИЇВЛІСОЗАХИСТ», а також Київського обласного і по місту Києву управління лісового та мисливського господарства без отримання висновку з оцінки впливу на довкілля здійснювали суцільні санітарні рубки на території Димарського державного агролісництва.
Внаслідок проведення незаконних порубок дерев на земельних ділянках площею понад 1 га державі завдано 9,8 млн грн матеріальної шкоди.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося другим слідчим відділом територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особам вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet