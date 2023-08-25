За незаконні рубки дерев зі збитками на ₴17 млн. судитимуть працівників лісової галузі Київщини

Перед судом постане колишній генеральний директор держпідприємства та четверо його спільників. Для відшкодування завданих державі збитків на майно фігурантів накладено арешт.

Встановлено, що колишній гендиректор спеціалізованого лісового підприємства організував схему незаконної рубки лісу в підпорядкованих йому агролісництвах. До реалізації злочинних планів він залучив чотирьох спільників.

Фігуранти вносили неправдиві відомості щодо площі ділянок – це давало змогу уникнути отримання висновку з оцінки впливу на довкілля при здійсненні суцільних санітарних рубок на площі понад гектар. Сфабриковані документи зловмисники затверджували у відповідних контролюючих органах для отримання дозвільних документів – лісорубних квитків. За такою схемою вони здійснили незаконну вирубку дерев на понад 17 мільйонів гривень.

Досудове розслідування, розпочате за матеріалами співробітників Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами, Нацполіції, здійснювали слідчі територіального управління ДБР розташованого у м. Києві. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Організатор злочину та двоє його підлеглих обвинувачуються у незаконній порубці дерев у лісах, вчиненій повторно за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Ще двом посадовцям – директорові лісозахисного підприємства та колишньому першому заступникові начальника обласного та міського управлінь лісового та мисливського господарства, інкримінують службову недбалість, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Їм загрожує позбавлення волі до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.

Управління комунікації Національної поліції України