За незаконний збут майже 30 вагонів лісоматеріалів судитимуть екскерівника держпідприємства НААН

Новоград-Волинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора державного підприємства Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України за розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, що протягом року посадовець системно розпродавав приватним товариствам та підприємцям поза аукціоном деревину за нижчими, ніж на біржі, цінами. Таким чином він збув 2800 м куб лісоматеріалів хвойних порід.

Судовою економічною експертизою підтверджено заподіяні державним інтересам збитки на суму понад 180 тис грн. З метою їх відшкодування, прокурор заявив цивільний позов у кримінальному провадженні, а суд за клопотанням прокурора наклав арешт на його квартиру.

Операцію з викриття проведено прокуратурою спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Досудове розслідування проводило відділення поліції № 1 Новоград-Волинського райвідділу поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Житомирської обласної прокуратури