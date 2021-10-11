За незаконну передачу земель вартістю ₴2,7 млн. на Львівщині судитимуть колишнього сільського голову

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Червоноградською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього сільського голови одного із сіл Червоноградського району за фактами зловживання владою та службового підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у жовтні-листопаді 2020 року обвинувачений підробив рішення сесії сільської ради про передачу своїм родичам – дружині та онуку, а також іншим громадянам земель загальною площею понад 4 га вартістю 2,7 млн грн на території одного із сіл колишнього Сокальського району.

За клопотанням прокурора, з метою відшкодування завданих територіальній громаді збитків, суд наклав арешт на майно ексголови сільради. Також прокурором заявлено цивільний позов на суму 2,7 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Червоноградського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції Львівської області, за матеріалами Червоноградського РВ Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Львівської обласної прокуратури

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