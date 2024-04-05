За незаконну порубку дерев на суму понад ₴1,2 млн. судитимуть трьох мешканців Київщини

Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох мешканців Київщини за фактом незаконної порубки дерев (ч. 4 ст. 246 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені організували незаконну діяльність з порубки деревини на території державного лісогосподарського підприємства «Київоблагроліс».

Без передбаченого законом дозволу, чоловіки здійснили незаконну порубку 152 сиророслих та 9 сухостійних дерев.

Розмір спричиненої територіальній громаді шкоди становить понад 1,2 млн грн. З метою відшкодування завданих збитків прокурором у провадженні пред’явлено цивільний позов.

Досудове розслідування здійснювалось Білоцерківським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура