За незаконну порубку дерев на суму понад ₴2,4 млн. судитимуть мешканця Київщини

За процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини за фактом незаконної порубки дерев у захисних насадженнях та незаконному їх перевезенні (ч. 4 ст. 246 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у січні-лютому 2023 року обвинувачений разом зі спільником організували незаконну господарську діяльність з порубки та подальшого продажу деревини на території Бориспільського району.

Відтак, без передбаченого законом дозволу вони здійснили порубку 348 дерев на ділянці каналу «Східна Гілка» Бортницької зрошувальної системи.

Незаконно зрубані дерева розпиляли на колоди та вивезли на спецтехніці з території зрошувального каналу для подальшої реалізації.

Розмір спричиненої територіальній громаді шкоди становить понад 2,4 млн грн.

Обвинувачений перебуває під домашнім арештом. Також за клопотанням прокурора на його майно накладено арешт та заявлено позов з метою відшкодування завданих збитків. Стосовно спільника матеріали виділені в окреме провадження. У зв’язку з тим, що він виїхав за межі країни, його оголошено в розшук.

Досудове розслідування здійснювалось Бориспільським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура