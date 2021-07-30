За незаконну порубку дерев зі збитками державі на ₴800 тис. повідомлено про підозру 5 учасникам ОЗГ

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру п’яти учасникам організованої групи за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, їх перевезення та зберігання, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2020 року була створена організована злочинна група з п’яти осіб, які протягом січня 2021 року систематично прибували на захисні лісосмуги, що розташовані між с. Максимівка та с. Таверівка Богодухівського району для незаконної порубки дерев.

Так, у вказаний період учасники злочинної групи за допомогою бензопил здійснювали повалення та розпил ясен. Після цього розпиляну деревину завантажували у транспортні засоби.

Після вчинення вказаних дій, інші особи здійснювали незаконне перевезення розпиляних частин, між населеними пунктами с. Максимівка та с. Таверівка до складу, що належить організатору злочинного угрупування.

Внаслідок незаконної порубки ясен державі завдано збитків на суму майже 800 тис. грн.

Під час досудового розслідування проведено обшуки в ході яких виявлено та вилучено грошові кошти, деревина, 8 бензопил, автомобілі.

30 липня 2021 року Київським районним судом м. Харкова організатору злочинного угрупування обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з внесенням застави у сумі 794 500 грн, двом учасникам організованої групи – домашній арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури