За незаконну порубку лісу майже на ₴4 млн. на Львівщині судитимуть шістьох учасників ОЗГ

Published

Прокурорами Львівської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальні акти стосовно шістьох учасників організованої злочинної групи за фактами незаконної порубки лісу (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України), а трьом посадовим особам лісництва також за фактами перевищення службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України).

За даними слідства, лісничий разом із місцевим підприємцем організував злочинну групу, до складу якої увійшов майстер лісу, помічник лісничого та два мешканці Сколівщини. Впродовж липня-вересня 2022 року вони здійснили незаконну порубку дерев на території одного із лісництв ДП «Славське лісове господарство», в тому числі на території природно-заповідного фонду. Зрубану деревину вони реалізовували на території України.

Такими діями державі було завдано 3,8 млн грн збитків.

За клопотанням прокурора, з метою забезпечення відшкодування заподіяної шкоди, на майно обвинувачених накладено арешт.

Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури

Like

Tags:

You may also like...