За незаконну порубку лісу майже на ₴4 млн. на Львівщині судитимуть шістьох учасників ОЗГ

Прокурорами Львівської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальні акти стосовно шістьох учасників організованої злочинної групи за фактами незаконної порубки лісу (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України), а трьом посадовим особам лісництва також за фактами перевищення службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України).

За даними слідства, лісничий разом із місцевим підприємцем організував злочинну групу, до складу якої увійшов майстер лісу, помічник лісничого та два мешканці Сколівщини. Впродовж липня-вересня 2022 року вони здійснили незаконну порубку дерев на території одного із лісництв ДП «Славське лісове господарство», в тому числі на території природно-заповідного фонду. Зрубану деревину вони реалізовували на території України.

Такими діями державі було завдано 3,8 млн грн збитків.

За клопотанням прокурора, з метою забезпечення відшкодування заподіяної шкоди, на майно обвинувачених накладено арешт.

Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури