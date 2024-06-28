За незаконну порубку лісу на Буковині зі збитками у ₴3,7 млн. судитимуть злочинне угруповання лісників

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно лісничого та двох майстрів лісу одного з лісомисливських господарств у Чернівецькій області за фактами перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення за попередньою змовою групою осіб та незаконної порубки дерев, вчинених повторно, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, з метою одержання прибутку від незаконного обігу лісодеревини, 43-річний лісничий, залучивши підпорядкованих йому працівників лісомисливського господарства – двох майстрів лісу, організував та очолив злочинне угруповання, яке займалось незаконними порубками дерев на ввірених їм під охорону лісових масивах.

Встановлено, що для здійснення безпосередніх робіт з вирубування дерев лісничий, під прикриттям приватної фірми своєї сестри, якою фактично керував сам, залучив місцевих мешканців, а також бригаду лісорубів лісництва.

Працівники лісоохорони підробляли документи щодо необхідності проведення санітарних рубок, надалі вносили неправдиві відомості щодо об’єму зрубаного лісу: дерев рубали більше, ніж декларували в офіційних документах, завдавши державі збитків на понад 3,7 млн грн.

У межах розслідування зазначеного кримінального провадження Спеціалізована екологічна прокуратура звернулась з позовом до суду щодо стягнення з обвинувачених заподіяної шкоди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі 5 слідчого відділу (з дислокацією в м. Чернівці) територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області та сприяння Департаменту безпеки ДП «Ліси України».

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура