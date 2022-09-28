За незаконну порубку лісу на суму понад ₴1,5 млн. судитимуть мешканця Київщини

Прокурорами Вишгородської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом незаконної порубки дерев у лісах і перевезення незаконно зрубаних дерев (ч. 4 ст. 246 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у липні поточного року мешканець міста Вишгород вирішив здійснити порубку дерев на території Довгобродівського лісництва державного підприємства «Вищедубечанський лісгосп». До протиправної діяльності обвинувачений залучив двох осіб, які за грошову винагороду, без передбаченого законом дозволу, за допомогою бензопили спиляли 242 дерева породи береза та граб.

У подальшому вони завантажили незаконно зрубану деревину у вантажний автомобіль, на якому чоловік вивіз її з місця скоєння злочину та розпорядився на власний розсуд.

Розмір спричиненої ДП «Вищедубечанське лісове господарство» шкоди перевищує 1,5 млн грн.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура