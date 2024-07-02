За незаконну розбудову готельного комплексу на державних землях судитимуть трьох власників бізнесу з Коростишева

Поліцейські встановили, що підприємці-ресторатори (мати, син та його дружина) розгорнули будівництво бази відпочинку на землях Коростишівського лісгоспу. Частину споруд звели у межах прибережної захисної смуги, що суперечить законодавству України.

Відносно одного з фігурантів, 50-річного чоловіка, на розгляді в суді перебуває обвинувачення за вчинення низки тяжких злочинів, у тому числі терористичного акту. Крім того, поліцейські Житомирщини викрили чоловіка в організації злочинної групи вимагачів у статусі «смотрящого».

Одна з земельних ділянок на праві власності належить матері. Проте, задля збільшення доходів від підприємницької діяльності, бізнесмени вирішили самовільно зайняти інші, що їм не належать. Тож почали забудову туристично-оздоровчого комплексу, попри те, що будь-якої дозвільної документації вони не отримали.

А всього на самовільно зайнятих 0,8693 га звели будівлі загальною квадратурою 346 м2.

Слідчі призначили низку судових експертиз, висновки яких підтвердили протиправну діяльність фігурантів. Одночасно поліцейські звернулись з клопотаннями про накладення арешту на земельні ділянки та будівлі за погодженням Житомирської обласної прокуратури. Тож судом накладено заборону на право розпоряджатися вказаним майном.

У березні всім фігурантам було повідомлено про підозри у самовільному зайнятті земельної ділянки групою осіб (ч. 2 ст. 197-1 КК України) та самовільному будівництві будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці групою осіб (ч. 1 ст. 28 ч. 3 ст. 197-1 КК України). Оперативний супровід здійснювали співробітників СБУ в області.

Нині слідчі поліції завершили розслідування та ознайомили обвинувачених з матеріалами кримінального провадження.

Згідно з чинним законодавством за такі дії передбачено покарання від штрафу до 6 місяців арешту, або обмеженням волі на строк до 3 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області