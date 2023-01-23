За незаконний поруб дерев зі збитками на півмільйона гривень на Сумщині судитимуть військовослужбовця

Охтирською окружною прокуратурою затверджено та 18 січня 2023 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця з Охтирського району, який організував незаконний поруб 78 дерев (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, обвинувачений, поблизу с. Олешня, Охтирського району, з метою опалення власного будинку, з кінця листопаду до початку грудня 2021 року на території кварталу 12 виділу 1 Державного підприємства «Охтирський агролісгоп», не маючи лісорубного квитка, організував незаконний поруб спільно з іншими особами, які не були обізнані про протиправність дій, зрубавши 78 дерев породи «акація» та «клен» .

Відповідно до висновку економічної експертизи внаслідок незаконної рубки дерев на території кварталу 12 виділу 1 Державного підприємства «Охтирський агролісгоп» лісу заподіяно шкоду в розмірі майже 508 тис грн.

Протиправну діяльність обвинуваченого викрито працівниками Охтирського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура