За незаконний продаж гуманітарної допомоги для ЗСУ судитимуть керівників відомої мережі магазинів військового спорядження

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох підприємців, викритих на організації схеми продажу гуманітарної допомоги для Збройних Сил України та порушенні порядку міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 333 КК України).

За даними слідства, у квітні 2022 року керівник та засновник мережі магазинів, що спеціалізуються на продажі товарів військового призначення, звернулись до однієї з військових частин Нацгвардії України з проханням надати їм сертифікат кінцевого споживача. Це потрібно було для ввезення на митну територію України бронепластин та захисних шоломів, які вони обіцяли безоплатно передати військовій частині.

Отримавши документи, підприємці ввезли з Республіки Польща 1500 бронепластин та 300 балістичних шоломів без сплати митних платежів.

Однак надалі відмовились безоплатно передати їх на потреби захисників України та виставили ввезену амуніцію на продаж через мережу своїх магазинів. Ринкова вартість ввезених товарів становила близько 8 млн грн.

У ході обшуків у підприємців також виявили та вилучили близько 140 тис набоїв до вогнепальної зброї.

Наразі вилучені боєприпаси та військове спорядження передано на потреби Збройних Сил України.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводу співробітників ГУ ДЗНД СБУ.

Київська міська прокуратура