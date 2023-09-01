За незаконний видобуток піску, надмірне руйнування ґрунту і небезпеку для довкілля судитимуть директора підприємства

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства за фактом порушення встановлених правил використання надр, що спричинило небезпеку для довкілля (ч. 2 ст. 240 КК України).

За даними слідства, у 2014 році підприємство отримало спеціальний дозвіл на користування надрами та акт гірничого відводу для видобування піску на земельній ділянці площею 14 га, розташованій у Богодухівському районі Харківської області.

Проте з 2020 року директор підприємства проводив видобуток піску з порушенням встановлених правил використання надр, а саме не погодив план гірничих робіт, здійснював розробку кар’єру та видобуток корисних копалин за межами вказаної земельної ділянки.

Незаконні дії підприємця створили небезпеку для довкілля через негативні зміни в навколишньому природньому середовищі у вигляді порушень ґрунтово-рослинного покриву, тобто спричинення надмірного руйнування, та ерозійних явищ.

Справу розглядатимуть у Валківському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура