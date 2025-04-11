За незаконний вилов у співпраці з окупантами 2-х тонн креветки засуджено рибного промисловця з Бердянська

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду рибопромисловця з Бердянська визнано винним у колабораційній діяльності та незаконному зайнятті рибним та іншим водним добувним промислом (ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 249 КК України).

Його засуджено до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна, а також позбавлено права обіймати посади в органах влади, установах, підприємствах та організаціях у сфері рибоохоронної діяльності та рибного промислу строком на 15 років.

Прокурори в суді довели, що житель Бердянська, будучи промисловим рибалкою та маючи власний флот, після повномасштабного вторгнення перереєстрував свої підприємства за законами рф та продовжив господарську діяльність у сфері риболовства.

У співпраці з окупаційною адміністрацією він отримав у так званому «Федеральном агентсве по рыболовству, Азово-Черноморском территориальном управлении рф» дозвіл на вилов водних біологічних ресурсів та розпочав в акваторії Приазовського національного парку України незаконний рибний промисел.

У серпні 2023 року він організував вилов 2 тонн креветки, що спричинило рибним запасам України матеріальну шкоду на 42 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Запорізька обласна прокуратура