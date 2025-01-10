За обвинуваченням у розкраданні ₴12,6 млн. на «швидких» судитимуть керівників КО «Київмедспецтранс» та директорів приватних підприємств

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо 7 учасників організованої групи, які провели 22 закупівлі запчастин для автомобілів швидкої за завищеними цінами та намагалися підкупити експерта, який мав надати висновок про відсутність збитків.

Серед обвинувачених директор, двоє заступників, начальник служби матеріально-технічного забезпечення КО «Київмедспецтранс» та троє директорів підконтрольних підприємств – постачальників запчастин. Згідно з матеріалами слідства, посадовці КО «Київмедспецтранс» у співучасті з керівниками приватних фірм створили мережу підконтрольних підприємств, які перемагали у закупівлях. Ці підприємства постачали запчастини комунальному об’єднанню за завищеними цінами.

За результатами проведення комплексної товарознавчої та судової економічної експертизи встановлено завищення цін на суму понад 12,6 млн грн.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Зазначимо, що учасники змови, з метою уникнення кримінальної відповідальності, за бюджетні гроші замовили проведення кількох завідомо неправдивих експертиз щодо вартості запчастин та відсутності збитків.

Для отримання «потрібного» висновку фігуранти залучили судового експерта, який за ремонт свого автомобіля на базі майстерень КО «Київмедспецтранс» погодився надати такий висновок. Втім, ці домовленості були викриті правоохоронцями. Експерт визнав вину, отримав обвинувальний вирок суду та погодився надати викривальні покази проти посадовців «Київмедспецтранс», які намагалися його підкупити.

Пресслужба Київської міської прокуратури