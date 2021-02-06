За одержання хабаря за закриття кримінального провадження затримано столичного поліцейського

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди викрито слідчого СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у місті Києві (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, службовець Нацполіції висловив вимогу громадянину про надання йому неправомірної вигоди у розмірі 15 тис. гривень за не притягнення до кримінальної відповідальності за фактом виявлення холодної зброї (телескопічної палиці) та подальше закриття кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 263 КК України.

Після передачі зазначеної суми поліцейського затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття поліцейського здійснювались прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, при сприянні керівництва ГУ НП у місті Києві, за оперативного супроводження ГВ БКОЗ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області та Київського міського управління ДВБ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура