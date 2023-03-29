За оформлення фейкового опікунства над дитиною судитимуть очільницю служби у справах дітей однієї з громад Одеського району

Прокурори Білгород-Дністровської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальниці служби у справах дітей однієї з громад Одеського району за фактом службового підроблення та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 332 КК України).

Слідством встановлено, що наприкінці червня минулого року посадовиця допомогла підприємливій громадянці, яка використовувала свого 15-річного прийомного сина для незаконного перетину держкордону військовозобов’язаними особами, в одержанні призовниками документів про нібито опіку над підлітком для вільного виїзду за кордон.

Так, обвинувачена внесла до наказу служби у справах дітей недостовірні дані, про те, що хлопець проживає з 36-річним чоловіком, який забезпечує його базові потреби. Вона також підписала згоду на виїзд за кордон неповнолітньому у супроводі нового опікуна.

При спробі перетину кордону за підробленими документами чоловіка разом з організаторкою оборудки затримали.

Наразі обвинувачену відсторонено від займаної посади.

Нагадаємо, що обвинувальний акт стосовно підприємливої організаторки злочину вже перебуває у суді. За клопотанням прокурорів рішення про встановлення піклування жінкою над підлітком органом місцевого самоврядування скасовано, а хлопця передано близьким родичам.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури