За опір поліцейському під час виконання ним службових обов’язків, чоловіка притягають до кримінальної відповідальності

Аби вручити повістку чоловікові, який підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, двоє працівників сектору реагування патрульної поліції Охтирського районного відділу поліції прибули за вказаною адресою. Чоловіка, якого розшукували вдома не виявилося, та раптом на подвір’ї багатоквартирного двоповерхового будинку з’явилися двоє нетверезих чоловіків, один з яких, захищаючи свого сусіда, що розшукувався поліцією, накинувся на поліцейського з кулаками.

З-за зачинених дверей квартири на другому поверсі жіночій голос повідомив працівників поліції про те, що чоловіка вдома немає. Тож правоохоронці спустилися сходами вниз і почали розпитувати сусіда, чи давно він бачив розшукуваного.

В цей час до під’їзду підійшли двоє молодиків у нетверезому стані. Один з них, побачивши людей у формі, чомусь розлютився та почав ображати одного з правоохоронців, нецензурно лаятись та хапати за одяг намагаючись зірвати знак поліцейського. Працівник поліції спробував на словах заспокоїти розбишаку, але марно. Той кричав, розмахував ногами і руками, ігноруючи людей довкола, в тому числі й дітей. За мить він нібито почав відходити, але не для того, щоб піти геть. Зловмисник, несподівано взявши розгін, накинувся на поліцейського, поціливши кулаком в обличчя.

Удвох правоохоронці скрутили невідомого нападника, та одягнувши на нього кайданки, доставили до відділу поліції. Зловмисником виявився 38-річний житель Охтирки, який абсолютно не мав ніякого відношення ні до поліції ні до того, кого вона розшукувала. Просто п’яному чоловікові не сподобалося бачити поліцейських у «своєму» дворі, тож він і вирішив показати всім хто тут головний.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України. Санкція статті за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Наразі зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Сумської області