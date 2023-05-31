За опір правоохоронцям поліцейські із застосуванням зброї затримали 22-річного волинянина

Інцидент трапився вночі 29 травня у Камінь-Каширському районі. Зловмисникові загрожує, зокрема, до двох років позбавлення волі.

На екстрену лінію 102 надійшло повідомлення від 40-річного жителя району. Чоловік повідомив, що його на вулиці населеного пункту побив знайомий односелець. Постраждалий також вказав місце і марку транспортного засобу, в якому міг перебувати правопорушник.

За викликом прибули співробітники групи реагування патрульної поліції, які виявили автомобіль Mercedes-Benz. Під час перевірки документів водій вчинив опір працівнику поліції та почав рух транспортним засобом.

Напарник колеги, відповідно до Закону України «Про Національну поліцію», для зупинки транспортного засобу застосував табельну вогнепальну зброю.

Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України. Йдеться про опір працівникові правоохоронного органу, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Окрім цього, за фактом хуліганства поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України щодо пасажира, 23-річного місцевого мешканця.

Транспортний засіб вилучено.

Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області