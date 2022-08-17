За організацію наркотрафіка до Київського СІЗО судитимуть учасників ОЗГ на чолі з так званим «смотрящим»

Частину отриманих від збуту наркотиків коштів фігуранти витрачали на розвиток «бізнесу», решту – на поповнення «общака».

Викрили та отримали докази причетності групи осіб до протиправної діяльності оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції спільно з Офісом Генерального прокурора.

За даними слідства, організував канал постачання наркотиків до ізолятора один із так званих «смотрящих» за Київським СІЗО, який отримав свій «статус» за підтримки російських «ворів в законі». У спільники залучив п’ятеро осіб – утриманці СІЗО та особи, що звільнилися з виправних установ. Передавали «товар» шляхом «перекидів», а потім за вказівкою лідера угруповання збували серед арештованих. Частину отриманих коштів використовували на розвиток наркобізнесу, решту – на поповнення «общака».

У квітні цього року поліцейські припинили діяльність угруповання та на підставі отриманих доказів повідомили його учасникам про підозру.

16 серпня обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої злочинної групи скерували до суду. Дії обвинувачених кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ст. 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів);

– ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

– ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів).

Раніше до суду було скеровано обвинувальний акт стосовного так званого «смотрящого» та двох його спільників за вчинення кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена за вище зазначеними статтями. Крім того, дії «авторитета» додатково кваліфіковані ще за ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України.

Заходи з викриття проводилися спільно зі співробітниками Київського СІЗО.

За скоєне фігурантам може загрожувати до 15-ти років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України